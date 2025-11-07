La particular fórmula implementada por Gustavo Álvarez ante el recargado calendario de la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La U de Chile continúa trabajando en el Centro Deportivo Azul de cara a su juego del domingo ante Deportes Limache, por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

El choque en Santa Laura será el quinto en 16 días para los azules, período en el cual han debido lamentar la ausencia por lesión de una de sus grandes figuras, Lucas Assadi.

Así las cosas, en el cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez han optado por medidas adicionales.

Según información de ADN Deportes, en la jornada de este viernes, el plantel se realizó exámenes de sangre.

¿El objetivo? Sacar muestra de la proteína C4, buscando analizar, según los niveles que presenten, si son más propensos o no a dolencias en sus fibras musculares, considerando la carga de partidos.

Al margen de lo anterior, mañana sábado, la U de Chile desarrollará su último entrenamiento, donde todo apunta a que repetiría el equipo con el que derrotaron a Everton: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano para la salida; dejando en ataque a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.