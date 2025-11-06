;

Sale a la luz nuevo testigo clave en el triple crimen de La Reina: ¿Por qué se convirtió en pieza fundamental del caso?

La testigo tendría un vínculo con Trinidad Cruz-Coke durante el día del crimen.

El caso del triple crimen de La Reina sigue sumando aristas clave. La investigación del asesinato de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos gemelos de 17 años, ocurrido el 18 de octubre en calle La Cañada, incorporó a Helga Möller Zunino como testigo central.

La psicóloga, amiga de Trinidad Cruz-Coke —hermana del fallecido y pareja de Jorge Ugalde, principal imputado—, fue citada por la PDI debido a su cercanía con la familia y su posible aporte de información relevante para esclarecer los hechos, recogió 24 Horas.

Helga se encontraba fuera de Santiago, junto a Trinidad, el día del crimen, pero su domicilio se convirtió en foco de investigación tras encontrarse en él el automóvil de Ugalde.

Las autoridades analizan además conflictos familiares y disputas por una millonaria herencia, que podrían haber sido el móvil del homicidio, según indicaron tanto la Fiscalía como la PDI.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Jorge Ugalde por triple homicidio calificado con alevosía y premeditación, decretando prisión preventiva y 180 días de investigación. Según los antecedentes judiciales, el sujeto habría planificado el crimen, adquiriendo sustancias de sumisión, un arma blanca, una máscara y un arma de juguete con apariencia de real.

Trinidad Cruz-Coke figura como imputada, aunque aún no ha sido detenida. En paralelo, el abogado defensor Marcelo Castillo reveló la existencia de otros dos imputados: vecinos que eran arrendatarios de una vivienda cercana al sitio del crimen y que habrían escuchado voces y golpes durante el homicidio, convirtiéndose en testigos clave.

Según sus declaraciones indicadas por el citado medio, se oyeron gritos del nombre de la víctima y ruidos que inicialmente los hicieron pensar que se trataba de un ratón.

Con estos antecedentes, la investigación avanza bajo estricta reserva, mientras la Fiscalía y la PDI buscan reconstruir la cronología de los hechos y determinar la participación exacta de cada implicado.

