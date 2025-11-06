;

“Nunca intenté atentar...”: revelan brutal declaración de Jorge Ugalde, imputado por crimen contra cuñado y sobrinos

El psicólogo calificó de “malinterpretado” un episodio previo en que su familiar habría sufrido una intoxicación.

Jorge Ugalde, el psicólogo de 59 años detenido por el brutal asesinato de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en La Reina, negó ante el Ministerio Público haber tenido cualquier participación en el crimen.

El imputado —cuñado del fallecido y tío de las víctimas— aseguró que jamás intentó “atentar contra la vida de Eduardo” y calificó de “malinterpretado” un episodio previo en que su familiar habría sufrido una intoxicación.

En su declaración, a la que tuvo acceso T13, Ugalde explicó que compró una pistola de balines en el Mall Chino, aunque dijo no recordarlo inicialmente. “Me exhibieron una fotografía donde aparezco comprando una pistola negra a balines, lo cual efectivamente compré, pero no recordaba. Era un regalo para mi nieto, para usar en Halloween”, afirmó.

El acusado también intentó justificar las lesiones que presentaba en sus manos y rostro al momento de su detención. Según su versión, una de las heridas se la habría hecho cocinando con su esposa, Trinidad Cruz-Coke, mientras que el resto de los cortes y moretones “desconoce cómo se los provocó”. “Tampoco recuerdo como me generé los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas, lesiones que autoricé a que la policía fotografiara", agregó.

“Nunca he intentado atentar...”

Ugalde insistió en que nunca intentó dañar a Cruz-Coke ni a sus hijos. Recordó que, tiempo atrás, su cuñado sufrió una intoxicación tras consumir un helado que él mismo le había llevado, aunque aseguró que el hecho fue accidental.

“A su consulta nunca he intentado atentar contra la vida de Eduardo y sus hijos ni envenenarlos. Hubo una ocasión hace un año o dos años atrás en la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado mientras estaba en su domicilio. Al parecer él y sus hijos comieron un helado que yo les llevé a casa, pero solo Eduardo resultó intoxicado, todo esto según lo que la exesposa le habría comentado a Eduardo, quien fue el que me contó a mí. Ese día llegó la Help a casa, ya que la exesposa de Eduardo les dio aviso, lo llevaron a una clínica, desconociendo que le señalaron ahí“, indicó, según el citado medio.

El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para el imputado, mientras continúa la investigación del triple homicidio ocurrido el 18 de octubre. La Fiscalía Oriente también mantiene como sospechosa a Trinidad Cruz-Coke, hermana del fallecido, quien aún no ha sido detenida. Según el Ministerio Público, Ugalde habría actuado con premeditación y alevosía, en el contexto de un conflicto familiar que terminó en tragedia.

