VIDEO. Triple homicidio en La Reina: las imágenes de cámaras de seguridad que complica a Jorge Ugalde antes de su formalización

El ministerio Público busca exponer en la audiencia los registros audiovisuales y la línea de tiempo para sustentar la participación de Ugalde en los homicidios.

La investigación por el triple homicidio que conmociona a La Reina sumó antecedentes clave horas antes de la formalización de Jorge Ugalde, imputado por la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos de 17 años. Según el periodista Sergio Jara (CHV), la Fiscalía cuenta con múltiples registros de cámaras que “harán caer la credibilidad” del detenido.

De acuerdo con ese relato, Ugalde habría adquirido una máscara en un “mall chino” —y posiblemente un arma inhabilitada— para ingresar al domicilio de las víctimas y luego simular un suicidio, dejando el arma junto a uno de los cuerpos.

El matinal Contigo en la mañana emitió además un video del 18 de octubre donde se ve a Ugalde caminando con su perro tras los crímenes. En su declaración, el imputado dijo que solo salió a pasear; sin embargo, el registro lo muestra cargando una bolsa que, según la hipótesis investigativa, habría arrojado al canal San Carlos.

“En esa bolsa estaría el arma del delito”, señaló Jara, apuntando a que la secuencia de cámaras en la vía pública y en el sector comercial permitiría reconstruir los movimientos del imputado antes y después de los hechos.

Con estos elementos, la Fiscalía Oriente prevé exponer en la audiencia los registros audiovisuales y la línea de tiempo para sustentar la participación de Ugalde en los homicidios.

