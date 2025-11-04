Justicia aumenta indemnización por accidente en supermercado: mujer sufrió fractura tras caída en escalera mecánica

La Corte de Apelaciones de La Serena resolvió aumentar a $10 millones la indemnización que deberá pagar Supermercados Rendic Hermanos S.A. (Unimarc) a una clienta que resultó gravemente herida tras caer en una escalera mecánica del local ubicado en Ovalle, hecho ocurrido en febrero de 2023.

El tribunal de alzada, integrado por los ministros Carlos Jorquera Peñaloza, Pilar Aravena Gómez y el abogado integrante Jorge Fonseca Dittus, confirmó la responsabilidad de la empresa en el accidente, aunque revocó el pago de costas.

La decisión se basa en que el supermercado no garantizó las condiciones de seguridad necesarias en sus instalaciones.

Agencia Uno REFERENCIAL Ampliar

Según el fallo, la víctima sufrió una fractura del húmero proximal derecho y debió someterse a un prolongado tratamiento médico. La Corte determinó que el monto inicial de $5 millones fijado por el Juzgado de Policía Local de Ovalle era “insuficiente” ante la gravedad de las lesiones, la edad avanzada de la afectada y las secuelas físicas y psicológicas derivadas del accidente.

El tribunal destacó que la empresa tenía un “deber de seguridad reforzado” al ofrecer escaleras mecánicas como medio de desplazamiento. Sin embargo, se comprobó que en febrero de 2023 no se realizó ninguna mantención al equipo y que, tras el accidente, la escalera fue clausurada, hecho que consideró un indicio relevante de falla en las medidas preventivas.

Además, Unimarc no presentó evidencia sobre el estado de los carros de compra utilizados por sus clientes, lo que, según la resolución, agrava su responsabilidad al no acreditar que estos cumplían los estándares de seguridad exigidos.

La sentencia reconoce tres componentes del daño moral: el dolor físico sufrido por la víctima, la pérdida de su vida cotidiana y laboral, y el daño psicológico acreditado por un peritaje. Por ello, la Corte concluyó que correspondía una reparación integral del daño, elevando la indemnización a $10 millones, monto que deberá reajustarse conforme al IPC al momento de su pago.