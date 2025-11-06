José Antonio Neme explota en vivo por polémica del rap de Matthei: “¡Váyanse a la mierda!”

El periodista José Antonio Neme realizó un duro descargo en vivo en medio del matinal de Mega, luego de referirse a la controversia que generó el rap de campaña de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI.

El video ha sido criticado por incluir referencias a José Antonio Kast y la ministra Jeannette Jara, a quienes califica de “extremos”.

Mientras el programa abordaba la situación del narcotráfico en Chile, Neme interrumpió el tema para expresar su molestia por el debate que ha provocado la canción.

“¡Estamos hasta las masas! (…) Tenemos una campaña presidencial imbécil, donde hoy día estamos todos discutiendo si fue feo o no el video de Evelyn Matthei”, dijo visiblemente irritado.

“¡Váyanse a la mierda!”

El periodista apuntó a la desconexión entre las preocupaciones políticas y los problemas reales del país. “¡Váyanse a la mierda! Como que no se dan cuenta de los problemas reales que tiene el país”, lanzó.

Neme también criticó a figuras políticas que reprocharon el video, entre ellas la ministra Camila Vallejo, aunque evitó mencionar directamente a un candidato a diputado que lo calificó como “grave”.

“Tenemos problemas mucho más graves que un video que hace una candidata burlándose de un candidato. De repente como que están un poquito como dementes”, concluyó.