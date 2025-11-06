Concierto de AC/DC en duda: Delegación Presidencial solicita cambiar fecha por coincidir con el cambio de mando en Chile

La Delegación Presidencial de la región Metropolitana confirmó que solicitará modificar la fecha del concierto de AC/DC en Chile, programado para el 11 de marzo de 2026, por coincidir con el cambio de mando presidencial.

El delegado Gonzalo Durán explicó a The Clinic que la jornada implica un despliegue masivo de seguridad tanto en Santiago como en Valparaíso, lo que podría afectar la organización del espectáculo.

“El 11 de marzo es una fecha especialmente importante para el país, toda vez que se produce el cambio de mando presidencial. Ello requiere un despliegue importante de Carabineros”, detalló.

“Si bien no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización de un evento tan importante como el concierto de AC/DC en el Estadio Nacional”, señaló la autoridad.

Se solicitará cambio de fecha

Durán agregó que ya se iniciaron conversaciones con la productora DG Medios para evaluar un posible cambio.

“Hemos iniciado informalmente conversaciones destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha, con el propósito de que el concierto se desarrolle sin inconvenientes y sea compatible con todos los requerimientos institucionales que supone el cambio de mando”, afirmó.

La solicitud se conoce justo un día antes del inicio de la venta de entradas, lo que podría modificar el calendario del regreso de la banda británica a Chile después de tres décadas.