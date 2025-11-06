;

“No funciona”: los descargos de la familia de joven que estuvo 75 días sin identificar en SML

La abogada Mariana Rojas calificó el caso como de “extrema crueldad” y pidió determinar responsabilidades por las fallas en la identificación del cuerpo.

Martín Neut

Servicio Médico Legal (SML)

La familia de un estudiante de Sociología de la Universidad de Chile denunció una grave negligencia institucional luego de confirmarse que su cuerpo permaneció 75 días sin identificar en el Servicio Médico Legal (SML).

El joven había sido reportado como desaparecido el 19 de agosto y se supo recién esta semana que su fallecimiento ocurrió el 21 del mismo mes, tras un suicidio en la Línea 1 del Metro de Santiago.

La abogada de la familia, Mariana Rojas, calificó el hecho como “una situación de extrema crueldad”, señalando que “el sistema estatal de búsqueda no funciona como debiera hacerlo”.

“Dolor inmenso a la familia”

Lo anterior, según Rojas, porque “es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso sin que esta institución haya podido identificarlo”.

Rojas añadió que lo ocurrido “ha provocado un dolor inmenso a la familia al estar más de 70 días sin saber dónde estaba su hijo”.

En suma, advirtió que esperan que “se determinen las responsabilidades de las instituciones del Estado que actuaron de forma negligente en la entrega de la información y la identificación del cuerpo”.

