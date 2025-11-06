Se complica la trama: recurso legal ingresado por consorcio bielorruso fue enviado desde casa de exministra Vivanco

La investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos por la llamada “trama bielorrusa” —que indaga si la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco favoreció al consorcio Belaz Movitec a cambio de pagos— avanza con un set de diligencias técnico-policiales que, según el Ministerio Público, perfilan presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y negociación incompatible, entre otros.

Por orden de la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Marcos Muñoz, el OS-7 de Carabineros ejecutó interceptaciones telefónicas, levantó registros bancarios, seguimientos y georreferenciación de antenas para posicionar a los investigados en días y horas clave. Con esos antecedentes, la Fiscalía detuvo a Gonzalo Migueles (pareja de la exmagistrada) y a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes de Belaz Movitec en un litigio millonario contra Codelco. Los tres serán formalizados el viernes. En paralelo, sobre Vivanco pesa una querella de capítulos que deberá resolver la Corte de Apelaciones de Santiago, consigna La Tercera.

Uno de los hitos que la Fiscalía considera crítico ocurrió el 8 de agosto de 2023. El análisis de los datos de conexión celular posicionó a Lagos y Vargas en las inmediaciones del domicilio de Vivanco y Migueles, en Las Condes, entre las 20:30 y las 00:28 horas. En ese mismo lapso, ambos abogados ingresaron ante la Corte de Copiapó un recurso de reposición en la causa por costos de desmovilización de maquinaria, firmado digitalmente a las 23:44. Para los persecutores, aquello sugiere que el escrito se redactó y cargó desde el domicilio de la exministra, informa La Tercera.

Diez días más tarde, el 18 de agosto, la Corte de Copiapó rechazó la reposición y su apelación subsidiaria, lo que habilitó escalar la disputa a la Corte Suprema. Según la indagatoria, hubo nuevas coincidencias de ubicación en el domicilio de Las Condes el 14 de septiembre y, siete días después (21 de septiembre), los abogados interpusieron ante la Suprema un recurso de aclaración, rectificación y enmienda para que Codelco restituyera especies y asumiera costos de desmovilización por $4.415.816.192.

El 28 de septiembre de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema —que integraba Vivanco y que, en ausencia del exministro Sergio Muñoz, ella misma podía presidir por antigüedad— acogió dicho recurso, incorporando prestaciones no contempladas en la sentencia original, de acuerdo con la historia de tramitación que revisó la Fiscalía.

La hipótesis del Ministerio Público es que la exministra “intervino en razón de su cargo (…) a cambio de recibir un beneficio económico” canalizado por los abogados Lagos y Vargas a través de Migueles. Para sostenerla, el caso reúne declaraciones, escuchas, trazas bancarias, posicionamientos geográficos y análisis de cámaras, incluidos movimientos de cambio de divisas y visitas de Migueles a oficinas de los abogados en jornadas relevantes para la causa.

Por ahora, la formalización de Migueles, Lagos y Vargas abrirá el detalle de la imputación y de la evidencia técnica que la sustenta. La situación procesal de Ángela Vivanco seguirá su propio carril, a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la querella de capítulos. Como en toda causa en curso, las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia.