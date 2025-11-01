SML desmiente a Kaiser tras dichos sobre DD.DD.: “No existen en sus dependencias osamentas sin periciar”

A través de un comunicado, el Servicio Médico Legal (SML) respondió al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien acusó al Gobierno de “no hacerse cargo de los miles de restos que se encuentran en el SML desde hace más de 20 años”.

Además, la carta presidencial del ala más extrema de la derecha calificó como una “estafa” el trabajo realizado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

Desde el SML indicaron que “esta institución forense niega categóricamente que existan en sus dependencias osamentas sin periciar”.

“Tal como se ha informado en reiteradas oportunidades, todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”, agregaron.

“El SML cumple en esta materia un rol de organismo técnico asesor del Poder Judicial, actuando exclusivamente bajo mandato de los ministros y ministras en visita designados por los tribunales de justicia”, afirmaron.

En esa línea, desde la institución indicaron que “para lograr identificaciones positivas es indispensable contar con las muestras genéticas de los posibles familiares de las víctimas, lo que permite realizar las comparaciones correspondientes. En este sentido, el Plan Nacional de Búsqueda constituye un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación".

“El SML reitera que los principales desafíos en esta tarea se relacionan con el estado de conservación de los restos óseos y con las limitaciones derivadas de la falta de información producto de los pactos de silencio que aún persisten”, aseguraron.

Finalmente, el Servicio Médico Legal reafirmó su “compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, a través de un trabajo científico, riguroso y transparente al servicio de las y los familiares, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto”.