;

Metro de Santiago cierra 4 estaciones de Línea 1 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy

El sistema de transporte se encuentra operando de forma interrumpida.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Cerca de las 14:00 horas, Metro de Santiago informó el cierre de 4 estaciones de Línea 1.

Según detallaron, esta situación se da debido a la presencia de una persona en las vías.

De esta manera, el servicio de transporte subterráneo solo funciona entre las estaciones Los Dominicos/Tobalaba y Baquedano/San Pablo

Así las cosas, las estaciones que se encuentran cerradas son:

  • Salvador
  • Manuel Montt
  • Pedro de Valdivia
  • Los Leones

