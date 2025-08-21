Metro de Santiago cierra 4 estaciones de Línea 1 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy

Cerca de las 14:00 horas, Metro de Santiago informó el cierre de 4 estaciones de Línea 1.

Según detallaron, esta situación se da debido a la presencia de una persona en las vías.

De esta manera, el servicio de transporte subterráneo solo funciona entre las estaciones Los Dominicos/Tobalaba y Baquedano/San Pablo

Así las cosas, las estaciones que se encuentran cerradas son:

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones