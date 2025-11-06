;

VIDEO. Midtjylland de Darío Osorio sigue intratable en la Europa League: goleada a un club histórico y puntaje perfecto

El ex Universidad de Chile fue titular y jugó 60 minutos en la victoria de su equipo ante el Celtic.

El FC Midtjylland de Darío Osorio sigue intratable en la Europa League, y este jueves volvió a cosechar una importante victoria ante un histórico club, manteniéndose con puntaje perfecto en la cima de la tabla de la fase de liga.

Los daneses, que contaron con el exjugador de Universidad de Chile como titular durante 60 minutos, se impusieron como locales por 3-1 al Celtic de Escocia.

Al local solo le bastó el primer tiempo para sentenciar la historia. En una ráfaga de nueve minutos marcaron tres goles: Martin Erlić (33’), Mikel Krüger (35’) y Franculino Djú (41’). Para la visita descontó de penal Reo Hatate (81’).

Con este resultado, el FC Midtjylland ocupa en solitario la cima de la Europa League, con 12 puntos y un pleno de victorias. Los únicos que podrían alcanzarlo son el Sporting Braga y el Olympique de Lyon, que en estos momentos enfrentan al Real Betis de Manuel Pellegrini.

En la siguiente jornada, Darío Osorio y compañía tendrán uno de los mayores desafíos de la competencia europea, ya que deberán visitar a la Roma en Italia, en un duelo agendado para el 27 de noviembre.

