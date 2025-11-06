;

Expertos alertan por promoción de máquina que promete “curar” depresión y ansiedad

La SONEPSYN señaló que las consecuencias de usar estas tecnologías pueden ser devastadoras.

Javiera Rivera

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN) expresó su preocupación ante la difusión de una máquina que promete aliviar la depresión y la ansiedad mediante impulsos magnéticos.

A través de un comunicado, el Grupo de Trabajo de Psiquiatría Intervencional y Neuromodulación de SONEPSYN advirtió que este tipo de dispositivos podría involucrar graves riesgos para la salud mental de la población.

En esa línea, la entidad recordó que tanto la depresión mayor como los trastornos de ansiedad son patologías complejas, que requieren un diagnóstico formal y tratamientos respaldados por evidencia científica.

“Cuando estos mensajes no recomiendan evaluación médica, el riesgo recae en los pacientes y sus familias. Las consecuencias de suspender un tratamiento efectivo por una supuesta ‘cura’ pueden ser devastadoras”, señalaron.

Respecto al funcionamiento de estas máquinas, el organismo explicó que la estimulación magnética transcraneal (TMS) es una técnica avalada por la FDA y la EMA, pero su aplicación demanda la supervisión de especialistas capacitados en neurofisiología y salud mental.

Sin embargo, advirtieron que no todos los servicios que se publicitan en Chile cumplen con estos estándares.

Por lo anterior, la organización hizo un llamado a la responsabilidad en la difusión de tecnologías relacionadas con la salud mental. Y destacaron que expresiones como “cura definitiva”, “resultados garantizados” son incompatibles con una atención sanitaria seria.

