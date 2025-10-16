;

Región del Biobío reporta alza histórica en consultas de salud mental tras la pandemia

Por su parte, las autoridades locales advierten que la depresión y ansiedad son los más frecuentes y graves.

Javiera Rivera

Región del Biobío reporta alza histórica en consultas de salud mental tras la pandemia

La salud mental se ha convertido en una de las principales demandas del sistema público en la Región del Biobío, donde las atenciones aumentaron un 30% durante 2024,

Estas cifras superan las 156 mil prestaciones en un solo año, según informó el Servicio de Salud Biobío, citado por Diario La Tribuna.

El director del organismo, Walter Alvial, explicó que el incremento equivale a 40 mil consultas adicionales respecto del año anterior y refleja “una mayor demanda ciudadana, pero también un fortalecimiento de la red asistencial”.

Trastornos ansiosos y depresivos lideran las consultas

Los trastornos de depresión y ansiedad continúan siendo las patologías más frecuentes en la zona.

En ese sentido, Alvial detalló que la atención primaria sigue siendo la principal puerta de entrada al sistema de salud mental, permitiendo que los usuarios reciban acompañamiento psicológico o psiquiátrico.

“Tenemos prestaciones en toda la red, tanto en atención primaria como en los niveles de mayor complejidad”, señaló el director del servicio.

Casos más graves tras la pandemia

El impacto del COVID-19 dejó una huella profunda en la salud mental de la población.

Según Alvial, en los últimos años no solo aumentaron las consultas, sino también la gravedad e intensidad de los diagnósticos, especialmente en cuadros depresivos.

“Más que el aumento de las depresiones, lo que estamos viendo es un incremento en su gravedad. Esto exige equipos más especializados”, agregó.

