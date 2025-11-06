;

Everton paga caro los incidentes ante la UC: Tribunal de Disciplina confirma duro castigo para los “ruleteros”

El cuadro de Viña del Mar fue sancionado por la invasión de cancha de un grupo de barristas en el Estadio Sausalito.

Daniel Ramírez

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a Everton con tres partidos de local sin público, esto, debido a los incidentes ocurridos el pasado 19 de octubre en el duelo contra Universidad Católica, donde un grupo de barristas del club viñamarino invadió la cacha del Estadio Sausalito.

Además, el ente sancionador aplicó un castigo para 1.173 hinchas de Everton que fueron identificados y que estuvieron en la Galería Cerro el día de los incidentes. Aquellas personas no podrán ingresar a los próximos dos partidos de visita del cuadro “ruletero”, sin considerar el encuentro de este fin de semana ante Cobresal.

De los tres partidos de sanción, Everton cumplirá uno cuando reciba a Deportes Iquique por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los otros dos duelos los cumplirá en la temporada 2026.

En cuanto a los 1.173 hinchas sancionados, estos tendrán prohibido el ingreso para los encuentros contra Audax Italiano en La Florida y ante O’Higgins en Rancagua.

