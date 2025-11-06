El volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, reaccionó a la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras escupir a hinchas de Universidad Católica en el último clásico estudiantil disputado en el Claro Arena.

Luego del triunfo de los azules ante Everton en Santa Laura, el mediocampista habló brevemente con el medio Emisora Bullanguera e hizo su descargo por el duro castigo que lo dejará fuera de tres duelos claves en la recta final del Campeonato Nacional.

“Me equivoqué. Lo que se vio en los videos creo que cometí un error, pero todo es un aprendizaje, así que lo tomo como eso”, comenzó diciendo.

En esa línea, Assadi apuntó a lado positivo de la sanción y agregó “las tres fechas me van a servir, las voy a cumplir lesionado, así que me las tomo como un aprendizaje”.

Cabe destacar que el volante de la U ya cumplió con su primer partido de suspensión ante Everton. También se perderá los próximos duelos frente a Deportes Limache y O’Higgins. Si la lesión se lo permite, volvería frente a Coquimbo Unido, por la fecha 29.