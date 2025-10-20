;

El lapidario informe arbitral que detalla la invasión de barristas de Everton a la cancha del Sausalito

El juez Manuel Vergara denunció los graves incidentes ocurridos el recinto viñamarino, que obligaron a suspender el partido entre los ruleteros y Universidad Católica.

Este lunes, la ANFP dio a conocer el informe arbitral del duelo entre Everton y Universidad Católica, que terminó suspendido en los minutos finales cuando el elenco cruzado ganaba por 3-0 tras una invasión de barristas del cuadro viñamarino a la cancha del Estadio Sausalito.

Todo se desató en el tiempo agregado, cuando un grupo de fanáticos ruleteros rompió las rejas que separan la tribuna de la cancha e ingresaron de forma violenta para encarar a sus jugadores por los malos resultados, además de agredir a los guardias de seguridad del recinto.

Al respecto, el árbitro Manuel Vergara emitió un lapidario informe donde detalló los incidentes ocurridos en el Sausalito. “En el minuto 90+5´ del partido desde el sector de la galería norte, donde se encuentra ubicada la barra del club local Everton, una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada, destruyendo estáticos de publicidad", comienza el texto.

“Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton, a quienes encararon de manera exaltada", agrega.

Violencia y suspensión

En esa línea, el juez del compromiso añadió que “tan pronto se advirtió el inicio de la invasión por parte de los hinchas, siguiendo los protocolos vigentes, el cuerpo arbitral indicó a ambos equipos que debían retirarse del terreno de juego y dirigirse hacia la zona de seguridad del estadio".

“Tras algunos minutos de confrontación y agresión entre los hinchas y guardias de seguridad, ingresó Fuerzas especiales de Carabineros para disuadir a los hinchas del terreno de juego“, continúa.

Finalmente, respecto a la suspensión del partido, Manuel Vergara indicó que “como equipo arbitral se determinó finalizar el partido debido a que no era posible garantizar las condiciones de seguridad para que el encuentro deportivo pudiera terminarse en los segundos que quedaba por reanudar, disponiéndose que ambos equipos y cuerpo arbitral se retiraran hacia la zona segura en camarines".

Cabe recordar que el artículo 66 del Código de la ANFP detalla que las sanciones por estos actos van desde multas económicas, cierre de tribunas o en el peor de los casos, la posibilidad de jugar partidos sin público.

