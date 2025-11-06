;

“Alexis Sánchez fue el jugador más difícil que me tocó marcar; tiene así una espalda el conche...”

Un mundialista con Perú reconoció que se le hizo más difícil marcar al tocopillano que a Neymar.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / AFP Contributor

Aldo Corzo, defensa que ha jugado más de 50 partidos con la selección peruana, lanzó una llamativa confesión que tiene como protagonista a Alexis Sánchez.

El mundialista con Perú en Rusia 2018 fue entrevistado por su excompañero de selección, Jefferson Farfán, quien le consultó: “¿Ha sido Neymar el jugador más difícil que te ha tocado marcar?”.

Frente a esta pregunta, Corzo reconoció: “Yo siempre digo que fue Alexis Sánchez, allá en Chile, en Santiago, complicado… Aparte que tiene una así espalda el conche…”.

“Potente, rápido, frenaba… Qué abusivo era. Bravo, bravo”, agregó el futbolista peruano sobre el delantero chileno, a quien enfrentó varias veces a nivel de selección.

La última vez que Aldo Corzo y Alexis Sánchez se vieron las caras fue en el triunfo 2-0 de Chile ante Perú por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, en octubre de 2023.

