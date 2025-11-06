El Real Betis de Manuel Pellegrini celebró este jueves un triunfo clave por la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League. En el estadio La Cartuja, el equipo de Sevilla derrotó por 2-0 al Olympique de Lyon, prolongando su invicto y sumando tres puntos que pueden ser decisivos en la clasificación a octavos.

La primera cifra para el conjunto del “Ingeniero” llegó cerca de la media hora de juego gracias a Abde Ezzalzouli (29′). El delantero marroquí capturó el balón en el área chica del elenco francés tras un tiro de esquina desde la izquierda y definió de derecha, dejando sin opciones al portero Dominik Greif.

Apenas seis minutos más tarde, los “Verdiblancos” lograron ampliar la diferencia mediante un golazo de Antony (35′). El extremo brasileño aprovechó una notable asistencia de Marc Roca, ganó en velocidad y sorprendió al arquero del Lyon con un globito perfecto para poner el 2-0.

Tras el descanso, el Lyon se adueñó del balón y buscó con insistencia el descuento. Sin embargo, el Betis mantuvo el orden defensivo y administró sin inconvenientes la ventaja, propinándole así la primera derrota a los galos en lo que va del certamen europeo.

Con esta victoria, Real Betis escaló al noveno lugar de la tabla con 8 puntos, ubicándose debajo de los puestos que otorgan un cupo directo a octavos de final solo por diferencia de goles. En tanto, Olympique de Lyon bajó a la séptima posición con 9 unidades.

El próximo desafío del equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League será en casa frente al Utrecht de Países Bajos. El duelo está programado para el jueves 27 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile, en el mismo Estadio La Cartuja.

