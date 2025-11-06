;

VIDEOS. Celebra Pellegrini: Real Betis logra un triunfazo y frena el invicto del Lyon en la Europa League

El equipo del “Ingeniero” sumó tres puntos de oro en el estadio La Cartuja.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El Real Betis de Manuel Pellegrini celebró este jueves un triunfo clave por la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League. En el estadio La Cartuja, el equipo de Sevilla derrotó por 2-0 al Olympique de Lyon, prolongando su invicto y sumando tres puntos que pueden ser decisivos en la clasificación a octavos.

La primera cifra para el conjunto del “Ingeniero” llegó cerca de la media hora de juego gracias a Abde Ezzalzouli (29′). El delantero marroquí capturó el balón en el área chica del elenco francés tras un tiro de esquina desde la izquierda y definió de derecha, dejando sin opciones al portero Dominik Greif.

Revisa también:

ADN

Apenas seis minutos más tarde, los “Verdiblancos” lograron ampliar la diferencia mediante un golazo de Antony (35′). El extremo brasileño aprovechó una notable asistencia de Marc Roca, ganó en velocidad y sorprendió al arquero del Lyon con un globito perfecto para poner el 2-0.

Tras el descanso, el Lyon se adueñó del balón y buscó con insistencia el descuento. Sin embargo, el Betis mantuvo el orden defensivo y administró sin inconvenientes la ventaja, propinándole así la primera derrota a los galos en lo que va del certamen europeo.

Con esta victoria, Real Betis escaló al noveno lugar de la tabla con 8 puntos, ubicándose debajo de los puestos que otorgan un cupo directo a octavos de final solo por diferencia de goles. En tanto, Olympique de Lyon bajó a la séptima posición con 9 unidades.

El próximo desafío del equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League será en casa frente al Utrecht de Países Bajos. El duelo está programado para el jueves 27 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile, en el mismo Estadio La Cartuja.

Revisa los goles del triunfo del Real Betis ante Olympique de Lyon

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad