;

Atento el hincha azul: Lucas Assadi es seguido de cerca por el club más grande de África

Según información de ADN Deportes, el crack de la Universidad de Chile despertó el interés del Al Ahly.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

La Universidad de Chile perderá a Lucas Assadi por casi todo lo que resta del campeonato, debido a una lesión muscular y a la sanción que recibió tras su escupitajo en el Clásico Universitario.

La ausencia del habilidoso atacante representa un gran problema para Gustavo Álvarez, ya que se había transformado en el jugador más determinante de la ofensiva azul, con un rendimiento que incluso despertó el interés de clubes del extranjero.

Según información de ADN Deportes, Assadi está siendo seguido de cerca por el Al Ahly, club egipcio considerado uno de los más grandes de África, con más de 100 trofeos en su palmarés.

Revisa también:

ADN

Para alivio de los hinchas de la “U”, el equipo que participó en el último Mundial de Clubes solo ha realizado acercamientos y, de momento, no existe una oferta formal por el seleccionado nacional.

En Azul Azul son conscientes de que Lucas Assadi recibirá varias ofertas tras su gran temporada 2025, por lo que, pese a tener contrato vigente, buscarán extender aún más su vínculo con el “10”, con miras a una futura venta más lucrativa.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad