Atento el hincha azul: Lucas Assadi es seguido de cerca por el club más grande de África

La Universidad de Chile perderá a Lucas Assadi por casi todo lo que resta del campeonato, debido a una lesión muscular y a la sanción que recibió tras su escupitajo en el Clásico Universitario.

La ausencia del habilidoso atacante representa un gran problema para Gustavo Álvarez, ya que se había transformado en el jugador más determinante de la ofensiva azul, con un rendimiento que incluso despertó el interés de clubes del extranjero.

Según información de ADN Deportes, Assadi está siendo seguido de cerca por el Al Ahly, club egipcio considerado uno de los más grandes de África, con más de 100 trofeos en su palmarés.

Para alivio de los hinchas de la “U”, el equipo que participó en el último Mundial de Clubes solo ha realizado acercamientos y, de momento, no existe una oferta formal por el seleccionado nacional.

En Azul Azul son conscientes de que Lucas Assadi recibirá varias ofertas tras su gran temporada 2025, por lo que, pese a tener contrato vigente, buscarán extender aún más su vínculo con el “10”, con miras a una futura venta más lucrativa.