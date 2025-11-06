;

“En mi prime, yo era mejor”: Iván Zamorano asegura que fue superior a estos cracks mundiales

Además, el ex goleador chileno se rindió por completo ante dos estrellas europeas.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Nicolò Campo

Iván Zamorano pasó por el programa español El Cafelito TV y generó debate tras compararse con otros delanteros de talla mundial, asegurando que en su “prime” fue mejor que varios atacantes que han brillado en Europa.

El ex goleador chileno afirmó que en su mejor momento fue superior a jugadores como Diego Costa, Álvaro Morata, Edinson Cavani, Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski y Erling Haaland.

Cuando le consultaron por Lewandowski, “Bam Bam” aclaró: “Es el que más se parece o asimila a mí, pero en mi prime, yo era mejor”.

Además, el otrora capitán de La Roja se puso a la misma altura que Luis Suárez. “Con Suárez puede ser un empate”, comentó.

Sin embargo, Iván Zamorano reconoció que Karim Benzema y Kylian Mbappé están por encima de él. “Yo amaba a Karim, creo que es un jugador muy completo. Lo elijo a él. Y también a Mbappé”, concluyó.

