;

VIDEO. Tapia aprovecha grave error de Pulgar y aporta una asistencia en empate de São Paulo ante Flamengo

Los chilenos tuvieron una agridulce jornada por el Brasileirao.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Los chilenos Gonzalo Tapia y Erick Pulgar vivieron una agridulce jornada este miércoles en el empate 2-2 entre São Paulo y Flamengo en el Estadio Morumbí, por la fecha 32 del Brasileirao.

Los primeros minutos del partido tuvo como protagonistas a ambos nacionales. Apenas a los 3′, Pulgar cometió un error defensivo en la salida del “Mengao” y le cedió la pelota a Tapia, quien aprovechó la equivocación su compatriota para asistir a Luciano, autor del 1-0.

Revisa también:

ADN

Para fortuna del volante chileno, el “Fla” logró igualar el marcador rápidamente por medio de un penal convertido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (8′). Incluso, el equipo finalista de la Copa Libertadores llegó a dar vuelta el marcador gracias a Samuel Lino (64′).

Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba a su final, el “Tricolor Paulista” reaccionó y encontró el gol de la igualdad a través de Ferreira (80′), quien selló el definitivo 2-2. Antes, Tapia dejó la cancha a los 70′, mientras que Pulgar jugó todo el compromiso.

Con este resultado, São Paulo se ubicó en el octavo lugar del Brasileirao con 45 puntos, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En tanto, Flamengo sigue líder con 65 unidades junto a Palmeiras, aunque el “Verdao” tiene un partido menos y jugará este jueves contra Santos.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad