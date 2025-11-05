Los chilenos Gonzalo Tapia y Erick Pulgar vivieron una agridulce jornada este miércoles en el empate 2-2 entre São Paulo y Flamengo en el Estadio Morumbí, por la fecha 32 del Brasileirao.

Los primeros minutos del partido tuvo como protagonistas a ambos nacionales. Apenas a los 3′, Pulgar cometió un error defensivo en la salida del “Mengao” y le cedió la pelota a Tapia, quien aprovechó la equivocación su compatriota para asistir a Luciano, autor del 1-0.

Pulgar bobeia, e Luciano abre o placar para o São Paulo na Vila Belmiro! pic.twitter.com/M9LBbXY3mP — ge (@geglobo) November 6, 2025

Para fortuna del volante chileno, el “Fla” logró igualar el marcador rápidamente por medio de un penal convertido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (8′). Incluso, el equipo finalista de la Copa Libertadores llegó a dar vuelta el marcador gracias a Samuel Lino (64′).

Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba a su final, el “Tricolor Paulista” reaccionó y encontró el gol de la igualdad a través de Ferreira (80′), quien selló el definitivo 2-2. Antes, Tapia dejó la cancha a los 70′, mientras que Pulgar jugó todo el compromiso.

Con este resultado, São Paulo se ubicó en el octavo lugar del Brasileirao con 45 puntos, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En tanto, Flamengo sigue líder con 65 unidades junto a Palmeiras, aunque el “Verdao” tiene un partido menos y jugará este jueves contra Santos.