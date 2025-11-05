;

VIDEO. No se guardó nada: los dardos de Iván Zamorano contra Lamine Yamal que generan revuelo en España

El exfutbolista chileno dejó claro que no le agrada el delantero español y le dejó un aviso al Barcelona.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Iván Zamorano fue invitado al pódcast El Cafelito TV, en España, y generó gran revuelo por sus dichos sobre Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española.

Al exfutbolista chileno le consultaron si ficharía a Yamal para el Real Madrid y lanzó una tajante respuesta, donde dejó claro que no le agrada para nada el delantero del Barça.

“A Lamine no lo ficho. Creo que Lamine es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri (volante del Barcelona), él es muy sencillo, habla lo justo, ahí hay un jugador que tiene el alma y la esencia del Real Madrid, pero no Lamine Yamal”, partió señalando “Bam Bam”, quien jugó en el club madrileño entre 1992 y 1996.

“El Real Madrid es otra historia, es otro club, completamente distinto. El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso”, aseguró el excapitán de La Roja, dando a entender que Yamal no tiene la clase ni la cultura para jugar en los “Merengues”.

“A Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba”

En la misma línea, Iván Zamorano criticó a Lamine Yamal por hablar mucho fuera de la cancha y lo comparó con Lionel Messi: “A Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo. Entonces, que a un chico de 17 años se le den esas luces por lo que habla… Lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo”.

Por último, el chileno le dejó un aviso al Barcelona por las conductas de Lamine Yamal. “Todos nos hemos equivocado. Por eso digo que es el momento en donde el Barcelona tiene que tratar de encaminarlo. Porque así, va a ser simplemente un gran jugador, pero no de los jugadores que dejan un legado”, concluyó.

