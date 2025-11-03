Luego de 30 años de ausencia: AC/DC confirma su regreso a Chile para 2026

La legendaria banda australiana AC/DC confirmó oficialmente su regreso a Chile para 2026, como parte de su gira mundial Power Up Tour, retornando a territorio nacional tras tres décadas.

La agrupación debutó en el país el 22 de octubre de 1996 con un concierto inolvidable en el Velódromo del Estadio Nacional, en el marco de la gira mundial del álbum Ballbreaker (1995).

Getty Images / Roberto Ricciuti Ampliar

La banda de los hermanos Young ofreció un show demoledor que repasó sus grandes clásicos, como Back in Black, Thunderstruck, Hells Bells y Highway to Hell, ante miles de fanáticos que presenciaron por primera vez en vivo a una verdadera institución del rock mundial.

Aquella noche se convirtió en un hito histórico para el público chileno, que aún recuerda la potencia y energía del grupo en su único show realizado en el país.

Aunque existió la posibilidad de un regreso durante la gira Black Ice Tour de 2009, el concierto finalmente no se concretó debido a las remodelaciones del Estadio Nacional, único recinto con la capacidad necesaria para recibirlos.

¿Cuándo regresa AC/DC a Chile?

En concreto, el regreso de AC/DC a Chile está programado para el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional. La venta de entradas comenzará el 7 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.cl.

El tour —que toma su nombre del más reciente álbum de la banda, Power Up, número uno en 21 países— contempla 21 fechas en estadios de América y Europa, incluyendo paradas en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

En Chile, Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney prometen un espectáculo cargado de clásicos como Highway to Hell, Back in Black y Thunderstruck, reafirmando el poder escénico que ha convertido a AC/DC en sinónimo de rock & roll.