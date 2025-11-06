Con el Campeonato Nacional entrando en tierra derecha, este viernes arranca una nueva jornada del torneo, la 27, fecha donde varias cosas se podrían comenzar a definir tanto en la parte alta, como baja de la clasificación general.

Tras su victoria ante Everton, la Universidad de Chile se puso al día en el torneo y se volvió a meter en la pelea por el “Chile 2″, cupo que de momento lo tienen la Universidad Católica, pero solo a tres puntos de distancia de los azules.

El cuadro de Gustavo Álvarez sabe que obtener dicho cupo es su último gran desafío en una temporada 2025 exigente, donde logró quedarse con la Supercopa y llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, este domingo, tendrá a un duro rival enfrente. Deportes Limache se transformó en un hueso duro de roer para “los grandes”. Peleando por no volver a la Primera B, los ‘Tomateros’ necesitan con urgencia las unidades.

La U vs. Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Deportes Limache, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Domingo 9 de noviembre