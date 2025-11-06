;

PREVIA. La U vs. Deportes Limache: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

Los azules necesitan ganar para seguir metiendo presión por el “Chile 2″. Al frente tendrá a los “Tomateros” que quieren zafar del descenso. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile recibe a Deportes Limache por la jornada 27 del Campeonato Nacional

Universidad de Chile recibe a Deportes Limache por la jornada 27 del Campeonato Nacional

Con el Campeonato Nacional entrando en tierra derecha, este viernes arranca una nueva jornada del torneo, la 27, fecha donde varias cosas se podrían comenzar a definir tanto en la parte alta, como baja de la clasificación general.

Tras su victoria ante Everton, la Universidad de Chile se puso al día en el torneo y se volvió a meter en la pelea por el “Chile 2″, cupo que de momento lo tienen la Universidad Católica, pero solo a tres puntos de distancia de los azules.

El cuadro de Gustavo Álvarez sabe que obtener dicho cupo es su último gran desafío en una temporada 2025 exigente, donde logró quedarse con la Supercopa y llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, este domingo, tendrá a un duro rival enfrente. Deportes Limache se transformó en un hueso duro de roer para “los grandes”. Peleando por no volver a la Primera B, los ‘Tomateros’ necesitan con urgencia las unidades.

La U vs. Deportes Limache, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Deportes Limache, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 9 de noviembre

  • 17:30 hrs | Universidad de Chile vs. Deportes Limache Estadio Santa Laura U-SEK

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad