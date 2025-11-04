En votación dividida, el Tribunal de Disciplina castiga con dureza a Lucas Assadi por su escupitajo ante la UC

Como todos los martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó, y uno de los puntos más interesantes de la jornada fue la denuncia de Universidad Católica contra Lucas Assadi, acusado de escupir hacia los hinchas cruzados durante el Clásico Universitario.

Según información de ADN Deportes, el “10” de los azules recibió una sanción de tres partidos por sus gestos en el Claro Arena, aunque la sanción podría haber sido mucho más severa.

Lo que se pudo saber es que la decisión se tomó tras una votación dividida, en la que una parte del tribunal optó por castigar con seis fechas de suspensión, apegándose al reglamento que rige este tipo de acciones.

El artículo 63°, punto E, del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP establece que las sanciones por escupir a un rival u otras personas van de 6 a 15 partidos. Pero, ¿por qué Assadi solo recibió 3?

Lo recabado por este medio indica que, finalmente, al volante universitario no se le aplicó esa norma, ya que, según se aprecia en el video, el jugador no escupe directamente a una persona, sino hacia una grada, sin llegar a impactar a nadie.