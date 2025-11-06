;

VIDEO. Bizarrap sorprende y le dedica tremendo elogio a jugador de Colo Colo: “El mejor que vi después de Messi”

El reconocido productor de música argentino reconoció su admiración por un actual futbolista del “Cacique”.

Bastián Lizama

Getty Images | Agencia Uno

Getty Images | Agencia Uno

Bizarrap, famoso productor de música argentino y reconocido hincha de Vélez Sarsfield, sorprendió al elegir a un actual jugador de Colo Colo como el segundo mejor futbolista que vio por detrás de Lionel Messi.

El artista trasandino vistió al streamer Davoo Xeneize en el marco del estreno de su estrenar su Music Session con Daddy Yankee y aseguró que después de la leyenda argentina, el jugador que más lo sorprendió fue Claudio Aquino, quien justamente brilló con la camiseta del “Fortín” antes de arribar al “Cacique”.

“¿El mejor jugador que vi en cancha después de Messi? No es por vender humo ni nada: Aquino”, afirmó Bizarrap, refiriéndose al actual ’10’ de los albos.

“No te estoy vendiendo humo. Lo vi hacer cosas que nadie hacía. Lo que vi hacer a Aquino y los hinchas de Vélez te lo pueden decir”, agregó el productor musical.

Finalmente, ‘Biza’ remarcó que el volante “igual ya se fue de Vélez, no tengo por qué (vender humo). Pongan el resumen de Aquino en Vélez del 2023 al 2024. La gente no se acuerda”.

