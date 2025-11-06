;

Cuatro juegan en Europa: Perú anuncia su lista de jugadores para medirse contra Chile y Rusia

La Bicolor y La Roja se enfrentarán el próximo 18 de noviembre en tierras rusas.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Christof Koepsel

Este jueves, Perú anunció su nómina para disputar los amistosos contra Chile y Rusia por la fecha FIFA de noviembre.

El DT de la selección peruana, Manuel Barreto, convocó a 33 jugadores para estos partidos que se jugarán en tierras rusas.

De los citados, hay cuatro que actúan en Europa: los defensas Marcos López (Copenhague/Dinamarca) y Fabio Gruber (Nurnberg/Alemania), además de los delanteros Joao Grimaldo (Riga FC/Letonia) y Yordy Reyna (Rodina Moscú/Rusia).

La Bicolor enfrentará al combinado ruso el 12 de noviembre en San Petesburgo, y luego se medirá contra La Roja el 18 de noviembre en Sochi.

La nómina de Perú para enfrentar a Chile y Rusia

