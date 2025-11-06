“Ambos hablamos como el pi...”: Extranjero detalla las 4 similitudes entre Chile y Australia que más lo sorprendieron / Capturas

Pese a que parece poco probable, Chile y Australia tendrían más de un aspecto en común.

Al menos así lo asegura un creador de contenido del país de Oceanía (@marto.n.davo en TikTok).

Este último subió un video donde explica las similitudes entre los dos territorios separados por más de 11 mil kilómetros, aun cuando poseen culturas radicalmente opuestas.

Las cuatro cosas que mencionó fueron:

El surf

Pueblo indígenas

Las aves

La inmigración croata

En el primer punto mencionó que ambos lugares son “capitales” para aquel deporte acuático. "El único detalle es que el agua está muy helada (en Chile)“, dijo.

En el segundo, repasó que “Australia y Chile, antes de arribo de los colonizadores, tenían pueblos indígenas que estuvieron ahí mucho antes”. En el caso del país extranjero un ejemplo son los Torres Strait Islanders.

En los comentarios los compatriotas no tardaron el añadir más similitud, sobre todo frente a un aspecto en particular.

"Ambos países hablan muy rápido“, aseguró un usuario. ”Ambos hablamos como el pi...“, complementó uno más deslenguado.