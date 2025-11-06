;

“Ambos hablamos como el pi...”: Extranjero detalla las 4 similitudes entre Chile y Australia que más lo sorprendieron

A pesar de la gran diferencia cultural, el creador de contenido identificó algunos aspectos en común.

Javier Méndez

“Ambos hablamos como el pi...”: Extranjero detalla las 4 similitudes entre Chile y Australia que más lo sorprendieron

“Ambos hablamos como el pi...”: Extranjero detalla las 4 similitudes entre Chile y Australia que más lo sorprendieron / Capturas

Pese a que parece poco probable, Chile y Australia tendrían más de un aspecto en común.

Al menos así lo asegura un creador de contenido del país de Oceanía (@marto.n.davo en TikTok).

Este último subió un video donde explica las similitudes entre los dos territorios separados por más de 11 mil kilómetros, aun cuando poseen culturas radicalmente opuestas.

Revisa también:

ADN

Las cuatro cosas que mencionó fueron:

  • El surf
  • Pueblo indígenas
  • Las aves
  • La inmigración croata

En el primer punto mencionó que ambos lugares son “capitales” para aquel deporte acuático. "El único detalle es que el agua está muy helada (en Chile)“, dijo.

En el segundo, repasó que “Australia y Chile, antes de arribo de los colonizadores, tenían pueblos indígenas que estuvieron ahí mucho antes”. En el caso del país extranjero un ejemplo son los Torres Strait Islanders.

En los comentarios los compatriotas no tardaron el añadir más similitud, sobre todo frente a un aspecto en particular.

"Ambos países hablan muy rápido, aseguró un usuario. ”Ambos hablamos como el pi...“, complementó uno más deslenguado.

Revisa el video completo a continuación:

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad