;

Chilena en España revela lo que más extraña de nuestro país y llama a valorarlo: “Deprimente”

“No es menor lo que dices”, comentó un usuario de TikTok. El registro supera las 20 mil visitas.

Javier Méndez

Chilena en España revela lo que más extraña de nuestro país y llama a valorarlo: “Deprimente”

Chilena en España revela lo que más extraña de nuestro país y llama a valorarlo: “Deprimente” / Capturas

No es sorpresivo: emigrar a otro país conlleva una serie de cambios que muchas veces solo se comprenden con la distancia.

@camila_ignacia_m, una chilena que lleva algún tiempo en España mostró uno de los aspectos que más añora del territorio nacional.

“¿Saben cuál es una de las cosas que más extraño de mi casa en Chile? La luz natural”, aseguró la joven.

“Acá son la una del día prácticamente y estoy con la luz prendida, claramente. Todo el rato de luz prendida. Si no tuviese celular no tengo idea qué hora es”, admitió.

Revisa también:

ADN

¿El problema? La diminuta ventada de su departamento que da directamente a un patio interior que no es ninguna maravilla del diseño europeo.

“Por allá está al cielo, que ni se ve”, dijo mientras apuntaba con el teléfono a aquel reducido espacio entre pisos.

“Así que eso chicos, agradezcan su ventana de verdad”, concluyó.

El registro supera las 20 mil visitas en TikTok y ha generado todo tipo de reacciones.

“¿Dónde estás detenida?“, bromeó un usuario de las red social china. No es menor lo que dices, la luz natural del sol, es esencial para la salud del ser humano", advirtió otro.

“Amiga me dio claustrofobia”, “me volvería loca” y “Deprimente ese tipo de vivienda la verdad, eso no es una mejor calidad de vida”, añadieron otras personas.

Revisa el video a continuación:

@camila_ignacia_m

Disfruten la luz natural genteee 💡 Sin alarma imposible despertarse jajaj #Bcn

♬ sonido original - Camila Ignacia

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad