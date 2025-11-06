Chilena en España revela lo que más extraña de nuestro país y llama a valorarlo: “Deprimente” / Capturas

No es sorpresivo: emigrar a otro país conlleva una serie de cambios que muchas veces solo se comprenden con la distancia.

@camila_ignacia_m, una chilena que lleva algún tiempo en España mostró uno de los aspectos que más añora del territorio nacional.

“¿Saben cuál es una de las cosas que más extraño de mi casa en Chile? La luz natural”, aseguró la joven.

“Acá son la una del día prácticamente y estoy con la luz prendida, claramente. Todo el rato de luz prendida. Si no tuviese celular no tengo idea qué hora es”, admitió.

¿El problema? La diminuta ventada de su departamento que da directamente a un patio interior que no es ninguna maravilla del diseño europeo.

“Por allá está al cielo, que ni se ve”, dijo mientras apuntaba con el teléfono a aquel reducido espacio entre pisos.

“Así que eso chicos, agradezcan su ventana de verdad”, concluyó.

El registro supera las 20 mil visitas en TikTok y ha generado todo tipo de reacciones.

“¿Dónde estás detenida?“, bromeó un usuario de las red social china. ”No es menor lo que dices, la luz natural del sol, es esencial para la salud del ser humano", advirtió otro.

“Amiga me dio claustrofobia”, “me volvería loca” y “Deprimente ese tipo de vivienda la verdad, eso no es una mejor calidad de vida”, añadieron otras personas.