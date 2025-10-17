Restaurante en Lastarria sufre feroz funa: tiene más de 7.000 reseñas negativas tras mala experiencia de tiktoker / Capturas

El restaurante Oda, ubicado en el barrio Lastarria, está viviendo un verdadero drama luego de una funa en las redes sociales.

A lo largo de esta semana, el recinto ha recibido más de 7.140 reseñas negativas en Google, luego de que la tiktoker @eli.salome_ relatara una mala experiencia al visitarlo.

“Esta muy bien que las personas comenten y eso me parece justo, pero siempre que tú hayas vivido la experiencia”, dijo José Tomás Vegas a LUN, uno de los tres socios fundadores.

Según los dueños, la compleja situación se originó luego de que la influencer, a quien no le gustó el servicio, se pusiera de acuerdo con sus seguidores para ejercer la acción.

El descargo original de la joven ecuatoriana en Chile ya lleva más de 3.2 millones de reproducciones. Aseguró que no le dieron la bienvenida, no le pasaron la carta, la espera fue largo, el baño olía mal y, para rematar con broche de oro, el garzón se molestó cuando no le dejaron propina.

Eso sí, en ningún momento se le escucha una invitación a “funar”.

El recinto abrió hace menos de un mes. “Hay mucho esfuerzo detrás (...) nosotros lo único que queremos es hacer las cosas bien”, aseguró Christian Bulla, otro de los gestores de la idea.

“Afortunadamente Google tiene estrategias para analizar reseñas y detectó que era una campaña de odio. Así que imposibilitaron que esos comentarios siguieran”, añadió. Si bien la plataforma les avisó, ocho horas más tarde del inicio, el cabecilla postuló que “el daño ya estaba hecho”.

Antes de la tormenta, cuando la creadora de contenido hizo su primer descargo, una mala calificación en Google, recibió un extenso texto con una invitación clara de Oda: “Esperamos no contar con su presencia nuevamente”.

“Jamás vuelvo a este restaurante”, replicó la joven tras leer la réplica.

Desde Oda admitieron que el texto carecía de la “cordialidad empalagosa” típica de las respuestas por defecto, aunque aseguraron que fue honesto.