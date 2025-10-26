;

Sevilla confirma la peor noticia para Alexis Sánchez: comunicado oficial

El cuadro andaluz informó que el delantero chileno se ausentó del entrenamiento de esta jornada producto de una lesión.

Alexis Sánchez encendió las alarmas este domingo en el Sevilla, luego de que se confirmara su primera lesión de la temporada.

El delantero chileno salió con molestias en la derrota por 2-1 ante la Real Sociedad, el pasado viernes, y en las últimas horas el cuadro andaluz dio a conocer la gravedad de su dolencia.

A través de un parte médico oficial, el club español detalló que el tocopillano no participó del entrenamiento de esta jornada producto de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

“El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este domingo en una sesión en la que los titulares en el partido ante la Real Sociedad hicieron trabajo específico de recuperación, aunque con la ausencia de Alexis Sánchez“, comunicó la institución.

“El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”, agregaron.

Por ahora, el tiempo de recuperación de Sánchez no ha sido informado, aunque la prensa española indicó que estará entre 5 y 7 semanas fuera de las canchas, justo cuando parecía reencontrarse con su mejor versión en el elenco de Nervión.

