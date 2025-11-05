San Marcos se defiende tras la negativa de su licencia de clubes para 2026: “Hemos iniciado las instancias de apelación”

Una verdadera catástrofe fue lo que le sucedió a San Marcos de Arica este miércoles, tras conocerse la noticia de la negación de su Licencia de Clubes para el año 2026.

El Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP sancionó a los “Delfines” por no presentar los estados financieros del club ante la CMF, lo que vuelve a poner en vilo la realización normal de la Liguilla de Ascenso, en la cual están clasificados.

Por este motivo, desde el cuadro nortino reaccionaron rápidamente al fallo emitido, publicando un comunicado en redes sociales donde confirmaron que ya se encuentran realizando las gestiones necesarias para apelar el castigo.

“Frente a esta resolución, como club ya hemos iniciado las instancias de apelación correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Licencia de Clubes, con el objetivo de acreditar los antecedentes y documentación exigidos en el proceso”, informaron desde la gerencia de San Marcos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el cumplimiento de cada uno de los requisitos administrativos y financieros exigidos por los organismos competentes”, añadieron.

Esta severa sanción para San Marcos de Arica se suma al lío vigente que mantiene Santiago Morning con Cobreloa y Deportes Magallanes en el caso de Esteban Paredes, situación que ya provocó que el inicio de la Liguilla de Ascenso se retrasara para el 19 de noviembre.