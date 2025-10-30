;

VIDEO. Erick Pulgar vuelve a Brasil tras avanzar a la final de la Libertadores y así lo reciben los hinchas de Flamengo: “Jugaste como...”

El volante chileno fue ovacionado por los hinchas del “Mengão” luego de su actuación en la semifinal ante Racing.

Bastián Lizama

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, obtuvo este miércoles su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores 2025, luego de igualar sin goles en su visita a Racing e imponerse en el marcador global gracias al 1-0 obtenido en el Maracaná.

El volante chileno jugó todo el partido y fue una de las figuras destacadas del “Mengão”, rendimiento que no pasó desapercibido para la prensa brasileña ni para los hinchas, que lo recibieron con elogios en su regreso a Río de Janeiro.

En un video compartido por el medio partidario Coluna do Fla, se aprecia a Pulgar saliendo del aeropuerto de la ciudad carioca, momento en que fue abordado por un grupo de fanáticos que lo felicitaron por su actuación en la semifinal ante Racing.

“¡Jugaste como un hijo de p..., Pulgar!“, gritó uno de los hinchas presentes en el lugar, mientras el mediocampista nacional respondía con gestos de agradecimiento antes de subir al bus junto al plantel de Flamengo.

Ahora, el “Fla” deberá esperar para conocer a su rival en la final de la Copa Libertadores. Su contrincante saldrá de la otra semifinal a disputarse este jueves entre Palmeiras y Liga de Quito, donde el elenco ecuatoriano tiene ventaja de 3-0.

