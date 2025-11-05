La pelea, será hasta el final: el calendario de partidos que le quedan a los aspirantes al “Chile 2″

Este miércoles por la tarde, en Independencia, el Campeonato Nacional 2025 terminó de ponerse al día. Universidad de Chile venció a Everton y apretó la lucha por el codiciado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026.

De momento, el segundo lugar del torneo lo tiene la Universidad Católica con 48 puntos. Pero O’Higgins (47 pts), Universidad de Chile (45 pts) y Palestino (45 pts), algo más pueden decir.

Es por ello que, con cuatro fechas por delante, los hinchas de dichos equipos miran el calendario para ver lo que le resta a cada uno de ellos, lo que comenzará este fin de semana.

Por la jornada 27, la UC visitará a Deportes La Serena, O’Higgins será local ante Ñublense, la Universidad de Chile enfrenta a Deportes Limache en el Santa Laura y Palestino recibe la visita del campeón, Coquimbo Unido.

Tras el receso por el último amistoso 2025 de la Selección Chilena, el “Chile 2″ podría comenzar a cerrarse definitivamente: los cuatro se enfrentarán entre sí por la fecha 28.

Universidad Católica se verá las caras con Palestino en el Claro Arena, mientras que O’Higgins recibirá en El Teniente a la Universidad de Chile.

Después de ello, quedarán dos jornadas finales.

2° Universidad Católica | 48 pts

vs. Deportes La Serena (V)

vs. Palestino (L)

vs. Huachipato (V)

vs. Unión La Calera (L)

3° O’Higgins | 47 pts

vs. Ñublense (L)

vs. Universidad de Chile (L)

vs. Unión Española (V)

vs. Everton (L)

4° Universidad de Chile | 45 pts

vs. Deportes Limache (L)

vs. O’Higgins (V)

vs. Coquimbo Unido (L)

vs. Deportes Iquique (V)

5° Palestino | 45 pts