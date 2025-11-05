;

La pelea, será hasta el final: el calendario de partidos que le quedan a los aspirantes al “Chile 2″

El destino deparó que, en tres fines de semana más, los cuatro tengan que enfrentarse entre sí.

Gonzalo Miranda

Los cuatro aspirantes al &quot;Chile 2&quot;

Este miércoles por la tarde, en Independencia, el Campeonato Nacional 2025 terminó de ponerse al día. Universidad de Chile venció a Everton y apretó la lucha por el codiciado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026.

De momento, el segundo lugar del torneo lo tiene la Universidad Católica con 48 puntos. Pero O’Higgins (47 pts), Universidad de Chile (45 pts) y Palestino (45 pts), algo más pueden decir.

Es por ello que, con cuatro fechas por delante, los hinchas de dichos equipos miran el calendario para ver lo que le resta a cada uno de ellos, lo que comenzará este fin de semana.

Por la jornada 27, la UC visitará a Deportes La Serena, O’Higgins será local ante Ñublense, la Universidad de Chile enfrenta a Deportes Limache en el Santa Laura y Palestino recibe la visita del campeón, Coquimbo Unido.

Tras el receso por el último amistoso 2025 de la Selección Chilena, el “Chile 2″ podría comenzar a cerrarse definitivamente: los cuatro se enfrentarán entre sí por la fecha 28.

Universidad Católica se verá las caras con Palestino en el Claro Arena, mientras que O’Higgins recibirá en El Teniente a la Universidad de Chile.

Después de ello, quedarán dos jornadas finales.

2° Universidad Católica | 48 pts

  • vs. Deportes La Serena (V)
  • vs. Palestino (L)
  • vs. Huachipato (V)
  • vs. Unión La Calera (L)

3° O’Higgins | 47 pts

  • vs. Ñublense (L)
  • vs. Universidad de Chile (L)
  • vs. Unión Española (V)
  • vs. Everton (L)

4° Universidad de Chile | 45 pts

  • vs. Deportes Limache (L)
  • vs. O’Higgins (V)
  • vs. Coquimbo Unido (L)
  • vs. Deportes Iquique (V)

5° Palestino | 45 pts

  • vs. Coquimbo Unido (L)
  • vs. Universidad Católica (V)
  • vs. Deportes La Serena (V)
  • vs. Huachipato (L)

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

