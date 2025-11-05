Cuatro fechas de infarto: la agenda de los equipos que luchan por evitar el descenso en Primera División

El Campeonato Nacional 2025 entró en su etapa decisiva en la parte baja de la tabla. Con Coquimbo Unido celebrando el título a cuatro fechas del final, son varios los equipos que luchan por evitar el descenso en la Primera División.

Tras el cierre de la jornada 26, Deportes Iquique se mantuvo como colista con 15 puntos, seguido por Unión Española que ocupa el penúltimo lugar de la clasificación con 21 unidades.

Sin embargo, la diferencia con los equipos que los anteceden es mínima. Deportes Limache, con 22 puntos, también corre riesgo de perder la categoría, mientras que Everton de Viña del Mar, con 23 unidades, tampoco está a salvo.

Más arriba, en puestos de relativa tranquilidad, se ubican Deportes La Serena (27), Unión La Calera (29) y Ñublense (30), por lo que todo indica que la definición del descenso se resolverá entre los cuatro clubes antes mencionados.

Es importante recordar que, al igual que en temporadas anteriores, los equipos que culminen en el último y penúltimo lugar descenderán directamente a la Primera B.

La agenda de los equipos que luchan por evitar el descenso en Primera División

Deportes Iquique | 15 puntos

Fecha 27: Unión La Calera (visita)

Fecha 28: Cobresal (local)

Fecha 29: Everton (visita)

Fecha 30: Universidad de Chile (local)

Unión Española | 21 puntos

Fecha 27: Colo Colo (local)

Fecha 28: Deportes Limache (visita)

Fecha 29: O’Higgins (local)

Fecha 30: Coquimbo Unido (visita)

Deportes Limache | 22 puntos

Fecha 27: Universidad de Chile (visita)

Fecha 28: Unión Española (local)

Fecha 29: Unión La Calera (visita)

Fecha 30: Deportes La Serena (local)

Everton de Viña del Mar | 23 puntos

Fecha 27: Cobresal (visita)

Fecha 28: Audax Italiano (visita)

Fecha 29: Deportes Iquique (local)

Fecha 30: O’Higgins (visita)

Deportes La Serena | 27 puntos