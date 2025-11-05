Senado deja listo para votación proyecto que garantiza agua potable gratis en locales de comida

La Comisión de Salud del Senado dejó en condiciones de ser votado en Sala el proyecto que busca garantizar el acceso gratuito a agua potable en restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida.

La medida forma parte de la llamada Ley del vaso de agua, que promueve hábitos saludables y el derecho al consumo de agua segura.

El texto aprobado señala que los locales deberán disponer “en sus mesas o en proximidad a ellas y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo”.

Esta obligación será gratuita y “considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”. La Confederación del Comercio Detallista y de Turismo valoró la propuesta, aunque precisó que “actualmente se ofrece agua potable si los clientes lo solicitan”.

Además, anunció que realiza una encuesta entre sus asociados para conocer su posición final. Las sanciones por incumplimiento quedarán a cargo de las Seremis de Salud, que ya fiscalizan los establecimientos donde se expenden alimentos.