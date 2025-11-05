;

Senado deja listo para votación proyecto que garantiza agua potable gratis en locales de comida

La propuesta busca promover hábitos saludables y será fiscalizada por las Seremis de Salud, que controlan los locales de expendio de alimentos.

Martín Neut

Vaso de agua - Agua potable

Vaso de agua - Agua potable / Jose A. Bernat Bacete

La Comisión de Salud del Senado dejó en condiciones de ser votado en Sala el proyecto que busca garantizar el acceso gratuito a agua potable en restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida.

La medida forma parte de la llamada Ley del vaso de agua, que promueve hábitos saludables y el derecho al consumo de agua segura.

Revisa también:

ADN

El texto aprobado señala que los locales deberán disponer “en sus mesas o en proximidad a ellas y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo”.

Esta obligación será gratuita y “considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”. La Confederación del Comercio Detallista y de Turismo valoró la propuesta, aunque precisó que “actualmente se ofrece agua potable si los clientes lo solicitan”.

Además, anunció que realiza una encuesta entre sus asociados para conocer su posición final. Las sanciones por incumplimiento quedarán a cargo de las Seremis de Salud, que ya fiscalizan los establecimientos donde se expenden alimentos.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad