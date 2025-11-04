¿El agua de tu casa huele mal? Estas pueden ser las causas y las soluciones más efectivas

En distintas regiones de Chile, los vecinos y vecinas han reportado un olor desagradable en el agua potable, similar al de un “huevo podrido”.

Aunque puede parecer alarmante, especialistas explican que el fenómeno tiene una causa natural y, en la mayoría de los casos, puede solucionarse fácilmente en casa.

Según Cristina Villamar, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y académica de la Usach, el mal olor está asociado a la presencia de sulfuro de hidrógeno (H₂S).

Se trata de un gas que se forma por la acción de bacterias que viven en ambientes con poco oxígeno o en suelos ricos en azufre. “Es un proceso natural, aunque su olor es muy notorio”, explicó.

¿Es peligroso para la salud?

La especialista aclara que el olor no implica un riesgo sanitario inmediato, ya que en el agua potable el sulfuro de hidrógeno se disuelve en forma de sulfuro, una variante no tóxica.

En Chile, la normativa no establece límites para este gas, pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda que su concentración no supere los 0,05 mg/L, por razones de olor y sabor.

Cómo eliminar el mal olor del agua

Los expertos recomiendan seguir una serie de pasos simples para eliminar o prevenir este problema en el hogar:

Deja correr el agua unos minutos hasta que el olor desaparezca.

Si el olor proviene del agua caliente, sube la temperatura del calefón o termo sobre los 60 °C durante un par de horas.

Limpia los sifones y desagües con una mezcla de bicarbonato, vinagre y agua caliente.

En viviendas con pozos o estanques, aplica aireación o filtros de carbón activado para mejorar la calidad del agua.

“El olor a huevo podrido no debe generar alarma, pero sí es una señal de que se requiere mantenimiento. En la mayoría de los casos se soluciona fácilmente”, concluyó Villamar.