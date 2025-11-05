;

Atentos en la ANFP: a Manuel Pellegrini le preguntan por la selección chilena y lanza nuevo aviso sobre su futuro

El DT del Real Betis está esperando el momento adecuado para analizar su próximo paso.

Este miércoles, en la previa del duelo entre Real Betis y Olympique de Lyon por la Europa League, Manuel Pellegrini atendió a la prensa española en conferencia y nuevamente fue consultado por la opción de dirigir a la selección chilena.

“¿Es real que rechazó una oferta de la selección chilena? ¿Ve la posibilidad de entrenar a Chile en el corto o medio plazo?”, preguntó un periodista.

“Es un tema que no quiero tocar en estos momentos, porque estamos todos centrados en el partido con Olympique de Lyon. Ya veremos hacia dónde nos va a llevar el futuro”, comenzó respondiendo el “Ingeniero”.

El técnico nacional no descartó ni confirmó la posibilidad de llegar a la banca de La Roja. “Nadie sabe lo que va a pasar, nadie puede adivinar su futuro. Ahora estamos en el Betis, termino el contrato en junio y cuando sea el momento adecuado veremos cuál será el camino a seguir, tanto del club como el mío”, indicó.

Manuel Pellegrini concluyó dejando el siguiente aviso: “Me gustaría definir lo antes posible el futuro, pero no solo depende de mí”.

