;

DT de Everton y cómo afronta la lucha por no descender tras perder con la U: “Acá no hay tiempo para bajonearse”

“Es simple: si conseguimos seis puntos en cuatro partidos, estaremos cerca de poder salvarnos”, afirmó Javier Torrente.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Everton no levanta cabeza y este miércoles volvió a caer, esta vez ante la Universidad de Chile en Santa Laura, quedando a solo dos puntos de la zona de descenso, que ahora marca Unión Española.

Javier Torrente, entrenador de los viñamarinos, se refirió en conferencia de prensa al mal momento que atraviesa el equipo y a la lucha por no bajar a la Primera B.

En este tipo de partidos tienes que hacer todo perfecto y tener una cuotita de suerte. Las que tuvimos no las marcamos y ellos nos sorprendieron en dos pelotas detenidas. Venían de jugar semifinales de la Copa Sudamericana hace pocos días y con una racha de tres derrotas seguidas, por lo que tenían la sangre para revertir”, comenzó diciendo el DT.

Revisa también:

ADN

“Me parece que el equipo hizo un gran esfuerzo y estuvo a la altura. Hay puntos altos a destacar de cara a lo que viene. Si lográbamos mantener un poco más el cero y que la U se pusiera más impaciente, quizás hubiese sido diferente”, agregó.

Sobre la lucha por mantener la categoría, señaló: “Hoy estamos delante de tres equipos y vamos a ir a El Salvador a cosechar, para seguir manteniendo o ampliando esa diferencia en la tabla. Sabemos que vinimos en un momento difícil, pero nuestra intención es dar una mano, y éramos conscientes de a lo que veníamos”.

“Acá no hay tiempo para bajonearse. Hay que sacarse rápido el partido de encima y valorar lo que se hizo bien. No podemos detenernos a machacar sobre los errores, porque el ánimo del equipo puede bajar. Es simple: si conseguimos seis puntos en cuatro partidos, estaremos cerca de poder salvarnos”, continuó.

Acerca de los cuatro encuentros que restan, Torrente sentenció: “Son partidos difíciles, que tenemos que asumir con la misma intensidad y compromiso que estos dos que nos tocó jugar. Hay que lavarse rápido la cara y comenzar a pensar en el próximo partido”.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad