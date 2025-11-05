DT de Everton y cómo afronta la lucha por no descender tras perder con la U: “Acá no hay tiempo para bajonearse”

Everton no levanta cabeza y este miércoles volvió a caer, esta vez ante la Universidad de Chile en Santa Laura, quedando a solo dos puntos de la zona de descenso, que ahora marca Unión Española.

Javier Torrente, entrenador de los viñamarinos, se refirió en conferencia de prensa al mal momento que atraviesa el equipo y a la lucha por no bajar a la Primera B.

“En este tipo de partidos tienes que hacer todo perfecto y tener una cuotita de suerte. Las que tuvimos no las marcamos y ellos nos sorprendieron en dos pelotas detenidas. Venían de jugar semifinales de la Copa Sudamericana hace pocos días y con una racha de tres derrotas seguidas, por lo que tenían la sangre para revertir”, comenzó diciendo el DT.

“Me parece que el equipo hizo un gran esfuerzo y estuvo a la altura. Hay puntos altos a destacar de cara a lo que viene. Si lográbamos mantener un poco más el cero y que la U se pusiera más impaciente, quizás hubiese sido diferente”, agregó.

Sobre la lucha por mantener la categoría, señaló: “Hoy estamos delante de tres equipos y vamos a ir a El Salvador a cosechar, para seguir manteniendo o ampliando esa diferencia en la tabla. Sabemos que vinimos en un momento difícil, pero nuestra intención es dar una mano, y éramos conscientes de a lo que veníamos”.

“Acá no hay tiempo para bajonearse. Hay que sacarse rápido el partido de encima y valorar lo que se hizo bien. No podemos detenernos a machacar sobre los errores, porque el ánimo del equipo puede bajar. Es simple: si conseguimos seis puntos en cuatro partidos, estaremos cerca de poder salvarnos”, continuó.

Acerca de los cuatro encuentros que restan, Torrente sentenció: “Son partidos difíciles, que tenemos que asumir con la misma intensidad y compromiso que estos dos que nos tocó jugar. Hay que lavarse rápido la cara y comenzar a pensar en el próximo partido”.