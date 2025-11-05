A Gabriel Castellón le preguntan sobre el futuro de Gustavo Álvarez en la U y esto responde: “El profe está...”

El arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, analizó el triunfo de este miércoles por 2-0 ante Everton de Viña del Mar y abordó las dudas sobre la continuidad de Gustavo Álvarez como técnico de los azules.

Respecto a la victoria sobre el elenco ruletero, el portero de la U comenzó señalando que “son tres puntos muy importantes porque seguimos y nos metemos en la pelea en la parte alta. Hicimos un desgaste enorme, hacía mucho calor. En el primer tiempo nos costó tener esa chispa que tenemos en cada partido, pero en el segundo pudimos marcar la diferencia en los momentos claves”.

En esa línea, valoró el regreso al gol de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. “Nos pone felices porque sabemos que ellos entrenan día a día y se entregan al cien siempre. A lo mejor no habían tenido los partidos que ellos regularmente tienen y que hoy día ellos no hayan podido dar el triunfo la verdad que nos pone muy contentos", afirmó.

El golero de 32 años también salió al paso de las críticas por las últimas derrotas de los azules y señaló que “primero hay que hacer el análisis de cómo perdimos los partidos. El partido con Lanús no sé si futbolísticamente nos pasaron por arriba o hicieron más mérito que nosotros”.

“El partido con Huachipato también, creo que el trámite fue todo nosotros y cometemos un error terminando el partido que al final nos cometen el penal. En las derrotas creo que plasmamos nuestra idea. Obviamente, sí sabemos que éramos responsables de no marcar la diferencia en los últimos detalles", agregó.

Finalmente, Gabriel Castellón se refirió al futuro de Gustavo Álvarez como técnico de la U. “El plantel está enfocado, el profe también, de poder terminar bien todo hasta el final. Creo que recién hay que terminar el año para poder sacar conclusiones y todo. Pero queremos terminar siempre lo más alto posible. Obvio que quiero que siga, por eso llevo trabajando tres años con él", sentenció.