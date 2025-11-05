;

FOTO. Oficializan el nuevo diseño de la camiseta que utilizará La Roja en 2026: esto costará comprarla

La empresa proveedora de la indumentaria nacional pondrá a la venta el modelo a contar de este jueves.

Carlos Madariaga

Oficializan el nuevo diseño de la camiseta que utilizará La Roja en 2026: esto costará comprarla

Oficializan el nuevo diseño de la camiseta que utilizará La Roja en 2026: esto costará comprarla / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de hoy miércoles, Adidas dio a conocer cuál será la camiseta que utilizará la selección chilena a contar del 2026.

Se trata de un diseño similar al de la actual temporada, con una trama geométrica con base en el rojo, además de los vivos en blanco y azul.

En busca de marcar un nuevo rumbo para La Roja, el jugador escogido para lucir la nueva indumentaria fue el capitán de la selección chilena sub 20, Juan Francisco Rossel.

Adidas dispondrá la venta de la camiseta a través de sus plataformas oficiales a contar de este jueves 6 de noviembre.

La nueva polera de La Roja tiene un costo de $69.000 para hombre y mujer, mientras que la versión jugador asciende a $104.990 para ambos sexos.

El debut de la indumentaria se dará el próximo año, probablemente para los amistosos que deba disputar el elenco nacional durante la fecha FIFA de marzo.

