Caen 14 plataformas que transmitían partidos ilegalmente en América Latina

En el momento del operativo, la red de marcas de transmisiones ilegales contaba con más de 6 millones de usuarios activos que pagaron por dichos servicios.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / demaerre

Mediante un comunicado oficial, LaLiga de España informó que entre el sábado y el martes pasado cayeron 14 plataformas de streaming que transmitían ilegalmente partidos de fútbol, entre otros contenidos, en América Latina.

Las plataformas bloqueadas son: My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Vela Cinema, Cinefly, Vexel Cinema, Humo Cinema, Yoom Cinema, Bex TV, Jovi TV, Lumo TV, Nava TV, Samba TV y Ritmo TV.

En el momento del operativo, esta red de marcas de transmisiones ilegales contaba con más de 6 millones de usuarios activos que pagaron por dichos servicios. Además, se verificó que la red llegó a tener 8 millones de suscriptores durante este año. La mayoría de los clientes eran de Brasil (74%).

Revisa también:

ADN

“La red que distribuía señales de televisión sin autorización a través de aplicaciones operaba con distintas marcas y les cobraba a los usuarios entre tres y cinco dólares mensuales”, detalló LaLiga.

El operativo se llevó cabo por una orden de la Justicia de Argentina, con el apoyo de LaLiga, DIRECTV Latin America, Nagravisión y Telecom Argentina.

El proceso de bloqueos de las plataformas de transmisión ilegal continuará durante todo el mes, ya que la Fiscalía de Cibercrimen de Buenos Aires (UFECI) tiene en la mira a 28 plataformas en total.

