Lluvia en Santiago: a esta hora será el peak de las precipitaciones, según el pronóstico del tiempo para este jueves / Getty Images

Tras varios días con condiciones meteorológicas estables, este jueves 6 de noviembre volvería la lluvia a Santiago.

Según el pronóstico del tiempo, el ingreso de una baja segregada dejará precipitaciones diversos puntos de la zona central. No se descarta la presencia de tormentas eléctricas, con truenos, relámpago y hasta granizos.

Acorde a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas también experimentarán una variación, con 10°C de mínima y 19°C de máxima.

El día partirá con nubosidad. “Después de las 16:00 horas llegará la lluvia”, precisó el periodista de Megatiempo, especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

¿A qué hora será el peak de la lluvia en Santiago?

“El peak se producirá cerca de las 18:00 o 19:00 horas . Algo parecido a lo que ocurrió el viernes pasado, aunque esta vez podríamos tener mayor presencia de precipitaciones en otros sectores“, agregó el experto.

Al igual como ha sucedido en ocasiones previas, la caída de agua no será homogénea en toda la capital. En realidad, se espera que los sectores más afectados sean las zonas altas y los tramos cordilleranos.

“Para la zona centro de la ciudad solo anticipa gotas aisladas y acumulados poco relevantes”, sumó Meteored en uno de sus reportes.

En cifras, a lo largo de todo el evento, se podrían alcanzar los 5 milímetros de agua.