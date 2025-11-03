Este el grupo de chilenos que puede recibir un pago de $29 mil antes de fin de año / Getty Images

Ya se confirmaron los principales detalles de uno de los beneficios estatales más importantes de este segundo semestre: el Aguinaldo de Navidad 2025 en Chile.

A esta alturas, la entrega del apoyo económico es una tradición. Si bien en 2024 se hicieron depósitos $27.884 a más de 2 millones 700 mil personas, ahora el monto fue reajustado llegando a $29.055.

La cifra podría aumentar por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. En dichos casos se añadirán $16.415.

En cada versión el dinero llega a pensionados que cumplan ciertos requisitos que establece la ley y la idea es poder enfrentar los clásicos gastos que aparecen durante las fiestas de fin de año.

Aguinaldo de Navidad para pensionados IPS: ¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el dinero del aguinaldo, se tiene que cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre de 2025:

Recibir una pensión :

- Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

- De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

- Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

- De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

- De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

- De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Ser una persona beneficiaria :

- Del Subsidio por Discapacidad.

- De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (artículo 11 de la Ley Nº 19.129).

Habitualmente, los pagos de beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) están establecidos a lo largo de todos los días hábiles del mes, pero en el caso de diciembre el calendario de pago se distribuye hasta antes del 24 de diciembre.