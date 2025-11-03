;

Este el grupo de chilenos que puede recibir un pago de $29 mil antes de fin de año

El Aguinaldo de Navidad 2025 está cada vez más cerca. Conoce aquí todos los requisitos.

Javier Méndez

Este el grupo de chilenos que puede recibir un pago de $29 mil antes de fin de año / Getty Images

Ya se confirmaron los principales detalles de uno de los beneficios estatales más importantes de este segundo semestre: el Aguinaldo de Navidad 2025 en Chile.

A esta alturas, la entrega del apoyo económico es una tradición. Si bien en 2024 se hicieron depósitos $27.884 a más de 2 millones 700 mil personas, ahora el monto fue reajustado llegando a $29.055.

La cifra podría aumentar por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre. En dichos casos se añadirán $16.415.

En cada versión el dinero llega a pensionados que cumplan ciertos requisitos que establece la ley y la idea es poder enfrentar los clásicos gastos que aparecen durante las fiestas de fin de año.

Aguinaldo de Navidad para pensionados IPS: ¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el dinero del aguinaldo, se tiene que cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre de 2025:

Recibir una pensión:

- Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

- De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

- Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

- De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

- De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

- De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Ser una persona beneficiaria:

- Del Subsidio por Discapacidad.

- De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (artículo 11 de la Ley Nº 19.129).

Habitualmente, los pagos de beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) están establecidos a lo largo de todos los días hábiles del mes, pero en el caso de diciembre el calendario de pago se distribuye hasta antes del 24 de diciembre.

