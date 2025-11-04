Sueldos de hasta $2.300.000: La Florida tendrá masiva feria laboral esta semana / Municipalidad de La Florida

Con la participación de más de 70 instituciones, 3.500 vacantes disponibles y sueldos que alcanzan los $2.300.000, la Municipalidad de La Florida realizará esta semana la quinta versión de su Feria Laboral y de Capacitación.

El encuentro reunirá a empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, y contará con charlas de capacitación sobre diversos aspectos clave para obtener un puesto en el mercado laboral.

El evento se realizará este jueves 6 de noviembre, entre las 09:00 y las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Municipal (Enrique Olivares 1003).

Al igual que en las versiones anteriores, la entrada será gratuita, y la actividad estará abierto a toda la comunidad.

“Es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos”, aseguró Daniel Reyes, alcalde de La Florida.

“En tiempos en que la situación económica sigue siendo difícil para muchas familias, nuestro compromiso es acercar las oportunidades y hacer que La Florida sea una comuna que genera trabajo, crecimiento y esperanza”, añadió el jefe comunal.

Algunos de los nombres que dirán presente son:

Asert

Alicomer

Aramark

Atento Chile

Ayres Seguridad

Carabineros de Chile

Cinépolis

Colmena

Construmart

Eurofirms

Favima

Fundación Coanil

Grupo Serma

Help Rescate

Incar Seguridad

Intelcia

Palumbo

Parque del Recuerdo

Salesland

Sodexo

Teamwork

Trabajando.com

Voy Santiago

Yo Líquido

Fuerza Aérea

Las charlas, y sus horarios, son:

DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información” , dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada - 09:45 a 10:30 horas

, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada - 09:45 a 10:30 horas Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?” , sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior - 10:45 a 11:30 horas.

, sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior - 10:45 a 11:30 horas. Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional - 12:00 a 12:45 horas .