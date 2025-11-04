Sueldos de hasta $2.300.000: La Florida tendrá masiva feria laboral esta semana
En total, habrá 3.500 vacantes de empleo. Revisa aquí la dirección, los horarios y todos los detalles más importantes.
Con la participación de más de 70 instituciones, 3.500 vacantes disponibles y sueldos que alcanzan los $2.300.000, la Municipalidad de La Florida realizará esta semana la quinta versión de su Feria Laboral y de Capacitación.
El encuentro reunirá a empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, y contará con charlas de capacitación sobre diversos aspectos clave para obtener un puesto en el mercado laboral.
El evento se realizará este jueves 6 de noviembre, entre las 09:00 y las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Municipal (Enrique Olivares 1003).
Al igual que en las versiones anteriores, la entrada será gratuita, y la actividad estará abierto a toda la comunidad.
“Es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos”, aseguró Daniel Reyes, alcalde de La Florida.
“En tiempos en que la situación económica sigue siendo difícil para muchas familias, nuestro compromiso es acercar las oportunidades y hacer que La Florida sea una comuna que genera trabajo, crecimiento y esperanza”, añadió el jefe comunal.
Algunos de los nombres que dirán presente son:
- Asert
- Alicomer
- Aramark
- Atento Chile
- Ayres Seguridad
- Carabineros de Chile
- Cinépolis
- Colmena
- Construmart
- Eurofirms
- Favima
- Fundación Coanil
- Grupo Serma
- Help Rescate
- Incar Seguridad
- Intelcia
- Palumbo
- Parque del Recuerdo
- Salesland
- Sodexo
- Teamwork
- Trabajando.com
- Voy Santiago
- Yo Líquido
- Fuerza Aérea
Las charlas, y sus horarios, son:
- DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada - 09:45 a 10:30 horas
- Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior - 10:45 a 11:30 horas.
- Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional - 12:00 a 12:45 horas .
