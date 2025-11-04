;

Sueldos de hasta $2.300.000: La Florida tendrá masiva feria laboral esta semana

En total, habrá 3.500 vacantes de empleo. Revisa aquí la dirección, los horarios y todos los detalles más importantes.

Javier Méndez

Con la participación de más de 70 instituciones, 3.500 vacantes disponibles y sueldos que alcanzan los $2.300.000, la Municipalidad de La Florida realizará esta semana la quinta versión de su Feria Laboral y de Capacitación.

El encuentro reunirá a empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, y contará con charlas de capacitación sobre diversos aspectos clave para obtener un puesto en el mercado laboral.

El evento se realizará este jueves 6 de noviembre, entre las 09:00 y las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Municipal (Enrique Olivares 1003).

Al igual que en las versiones anteriores, la entrada será gratuita, y la actividad estará abierto a toda la comunidad.

Es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos”, aseguró Daniel Reyes, alcalde de La Florida.

“En tiempos en que la situación económica sigue siendo difícil para muchas familias, nuestro compromiso es acercar las oportunidades y hacer que La Florida sea una comuna que genera trabajo, crecimiento y esperanza”, añadió el jefe comunal.

Algunos de los nombres que dirán presente son:

  • Asert
  • Alicomer
  • Aramark
  • Atento Chile
  • Ayres Seguridad
  • Carabineros de Chile
  • Cinépolis
  • Colmena
  • Construmart
  • Eurofirms
  • Favima
  • Fundación Coanil
  • Grupo Serma
  • Help Rescate
  • Incar Seguridad
  • Intelcia
  • Palumbo
  • Parque del Recuerdo
  • Salesland
  • Sodexo
  • Teamwork
  • Trabajando.com
  • Voy Santiago
  • Yo Líquido
  • Fuerza Aérea

Las charlas, y sus horarios, son:

  • DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada - 09:45 a 10:30 horas
  • Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior - 10:45 a 11:30 horas.
  • Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional - 12:00 a 12:45 horas .
