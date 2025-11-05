No solo vuelve la lluvia a Santiago: emiten aviso por probables tormentas eléctricas en 7 regiones de Chile
Un nuevo evento de lluvias se registrará durante esta semana en Santiago, en medio de un sistema frontal que afectará en total a 10 regiones del país.
Según dio a conocer la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzarán a caer desde la tarde del jueves 6 de noviembre en diversas zonas de la capital.
En ello, el organismo emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones de Chile.
Lluvias y tormentas eléctricas en dos regiones de Chile
Según indica la DMC, las probables tormentas eléctricas se registrarán entre la tarde de este miércoles 5 y la noche del jueves 6 de noviembre.
Este fenómeno meteorológico afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Maule y el Biobío.
Finalmente, detallaron que las tormentas eléctricas tendrán lugar principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, aunque algunas zonas podrán presenciar este evento desde sectores del litoral y valle.
