No solo vuelve la lluvia a Santiago: emiten aviso por probables tormentas eléctricas en 7 regiones de Chile

Revisa acá el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans von Marttens

Un nuevo evento de lluvias se registrará durante esta semana en Santiago, en medio de un sistema frontal que afectará en total a 10 regiones del país.

Según dio a conocer la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones comenzarán a caer desde la tarde del jueves 6 de noviembre en diversas zonas de la capital.

En ello, el organismo emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones de Chile.

ADN

Lluvias y tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Según indica la DMC, las probables tormentas eléctricas se registrarán entre la tarde de este miércoles 5 y la noche del jueves 6 de noviembre.

Este fenómeno meteorológico afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Maule y el Biobío.

Finalmente, detallaron que las tormentas eléctricas tendrán lugar principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, aunque algunas zonas podrán presenciar este evento desde sectores del litoral y valle.

ADN

