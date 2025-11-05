Funcionario de Sernapesca es detenido tras ser sorprendido con 10 kilos de drogas en su auto en La Araucanía

Carabineros detuvo a un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) tras ser sorprendido transportando cerca de 10 kilos de droga en su vehículo en la región de La Araucanía.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la detención se llevó a cabo este martes en la Ruta 5 Sur, a la altura del peaje troncal Púa, durante un control aleatorio realizado por personal del OS-7.

En dicho lugar, se halló en el automóvil del hombre más de 7 kilos de cannabis sativa y más de 3 kilos de clorhidrato de cocaína, detalló el fiscal Miguel Velásquez.

Sernapesca confirma sumario

A raíz de este hallazgo, el sujeto fue formalizado por tráfico de drogas en el Juzgado de Garantía de Lautaro, el cual decretó que quede en prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 5 meses.

Ante esto, Sernapesca emitió un comunicado calificando de “altísima gravedad” lo ocurrido. “Rechazamos todas las conductas que atenten contra la probidad y nos pondremos a disposición de la fiscalía”, dijo.