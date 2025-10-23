;

Joven de 20 años muere tras estar tres días secuestrado en Temuco: hay un menor de edad detenido

La víctima falleció luego de ser golpeada por sus captores, quienes además habrían exigido dinero a su familia para liberarlo.

Un joven de aproximadamente 20 años murió tras permanecer al menos 72 horas secuestrado en una vivienda del sector Chivilcán del macrosector Pedro de Valdivia, en la Región de La Araucanía.

Concretamente, durante su cautiverio, la víctima fue golpeada, mientras los captores enviaron fotografías a su familia, residente en Quilicura, Región Metropolitana, exigiendo dinero a cambio de su liberación.

En ese contexto, el fiscal César Schibar confirmó que fue la madre del joven quien denunció el secuestro, tras recibir las amenazas y evidencias del maltrato sufrido por su hijo a manos de los secuestradores.

“Se trata de un delito de secuestro extorsivo con una persona lamentablemente fallecida. Hubo exigencias a la madre de la víctima, y eso está en este minuto establecido preliminarmente”, señaló el fiscal.

Los detalles del caso

La Policía de Investigaciones (PDI) activó un operativo especial que permitió ubicar el domicilio donde estaba retenido.

Sin embargo, los detectives llegaron al lugar en paralelo al llamado que los propios captores realizaron a emergencias, luego de que la víctima comenzara a convulsionar.

Según informó la policía, en el inmueble fue hallado el cuerpo del joven y se detuvo a dos personas: un adolescente de 17 años y un adulto, ambos chilenos.

“Encontramos a esta persona lamentablemente fallecida y se logra detener a estas dos personas imputadas por el delito de secuestro, eventualmente con participación en la muerte”, informó el subprefecto Daniel Araneda, jefe de la Brigada Antisecuestro de la PDI Temuco.

Los detenidos pasarán la mañana de este jueves a control de detención y formalización en el Tribunal de Garantía por el delito de secuestro con homicidio.

