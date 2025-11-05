Impacto en la música urbana: Standly es detenido por presunto porte de drogas en San Felipe

El cantante urbano Standly, cuyo nombre real es Camilo Paredes, fue detenido durante la mañana de este miércoles en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar recogida por Soy Chile, el artista fue sorprendido por personal policial portando diversas cantidades de sustancias ilícitas, lo que motivó su aprehensión inmediata en el lugar.

El músico, conocido por éxitos como Pégate y Panamera, fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía de San Felipe, donde durante esta jornada pasará a control de detención. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre el tipo ni la cantidad de droga incautada.

La información sigue en desarrollo.